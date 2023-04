O Grupo Aceplan realizou, na sexta-feira (dia 31), evento de entrega de chaves do Residencial Jardim Mariana Esmeralda. O condomínio possui 264 apartamentos, três torres e diversos tipos de plantas, com opção de 2 quartos com e sem suíte. Além disso, possui uma estrutura de lazer completa com piscinas, playground, salão de festas, espaço gourmet com churrasqueira, mini campo de futebol, academia e brinquedoteca.

Os clientes Paulo Henrique e Beatriz Figueiredo, expressaram sua felicidade em receber as chaves do tão sonhado apartamento próprio.

“Buscar as chaves desse apartamento para mim é um grande sonho sendo realizando. É um momento que eu esperei muito, sonhei muito. Acredito que tudo na nossa vida tem um propósito. Queria agradecer primeiramente a Deus por essa conquista e queria agradecer muito a Aceplan, que esteve desde o começo disposta a me ajudar, me auxiliando, buscando a melhor forma de aprovar meu crédito, o que encaixaria melhor na minha condição naquele momento. Comprar um apartamento pra mim era um sonho distante, eu e meu marido tão novos, iniciando nossa família e vocês conseguiram tornar o meu sonho realidade. Obrigada por fazer a minha família feliz, assim como tantas outras que vocês fazem parte do sonho. Estou emocionada pegando as minhas chaves hoje e é um momento que eu vou guardar pra sempre”.

O presidente do Grupo Aceplan, Mauro Campos, relatou sua satisfação em realizar o sonho do imóvel próprio de mais 264 famílias. “Hoje é um dia muito especial. Com muita alegria e satisfação estamos entregando as chaves do apartamento de mais 264 famílias. São mais 264 sonhos realizados. Esse mês estamos completando 37 anos de história, e encerrar esse mês com essa grande conquista torna essa data ainda mais especial. Quero agradecer a toda nossa equipe, tão empenhada e dedicada. Agradecer também nossos fornecedores e parceiros, a Caixa Econômica Federal, que são fundamentais para concretização desse momento. Nós enfrentamos muitos desafios diariamente, mas chegar até aqui e ver a felicidade de cada cliente realizando o sonho do imóvel próprio é o que nos move e motiva a cada dia para continuarmos lutando e fazendo a diferença na vida de tantas pessoas. Desejo que essas famílias sejam ainda mais felizes no seu apartamento Aceplan”.

A engenheira responsável pela obra do empreendimento, Karolina Costa, falou sobre a felicidade em poder entregar esse empreendimento e participar de sua execução.

“Estou muito feliz e grata por participar desse momento tão especial. Agradeço a Aceplan pela oportunidade de estar a frente dessa obra, aos meus parceiros e equipe que foram fundamentais nesse processo de construção e cuidaram de cada detalhe. Espero que os futuros moradores sejam muito felizes em seu novo lar e fiquem satisfeitos com a escolha que fizeram. O empreendimento está lindo e foi feito com muito carinho para eles”.

O Condomínio é o terceiro lançamento do Grupo no bairro Jardim Mariana. O Grupo Aceplan já anunciou um planejamento para os próximos 40 anos no local, um novo bairro planejado, que não para de crescer.

Foto: divulgação