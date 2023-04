O Governo do Estado do Rio de Janeiro reforçou as medidas de prevenção contra a Influenza Aviária. A Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento publicou uma resolução suspendendo eventos com a aglomeração de aves pelos próximos 90 dias. O objetivo é prevenir a disseminação da influenza aviária de alta patogenicidade. Estão incluídas na resolução aves ornamentais e silvestres criadas em cativeiro, passeriformes e galinhas de raça pura.

“O trabalho realizado pela equipe da Defesa Agropecuária é de excelência. O momento agora é de reunir todos os nossos esforços para evitar a entrada da doença no estado. A resolução é mais uma ação de prevenção e de proteção à avicultura, atividade que tem um papel fundamental para a economia fluminense”, explicou o secretário de Agricultura, Dr. Flávio.

Para a coordenadora do Programa Nacional de Sanidade Avícola no Estado do RJ e médica veterinária, Valquíria Cortes, a medida é fundamental para diminuir o risco de introdução de influenza aviária altamente patogênica no Rio de Janeiro.

“Essa doença é exótica no Brasil e nunca foi diagnosticada, porém vem se disseminando por países da América do Sul, e isso nos colocou em estado de alerta”, afirmou a coordenadora.

Foto: Divulgação