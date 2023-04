Uma médica, de 25 anos, ficou ferida após capotar com o carro na manhã deste sábado (dia 8) na BR-393, em Barra do Piraí. O acidente foi registrado por volta das 8h15, na altura do km 275, a cerca de 500 metros do posto da Polícia Rodoviária Federal do distrito de Dorândia.

A vítima, que havia acabado de sair do plantão, foi socorrida por uma equipe de resgate da K-Infra e encaminhada ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

Segundo a PRF, não houve restrições no fluxo de veículos.

Foto: Divulgação/PRF