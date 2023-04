Em cerimônia realizada no Grand Hyatt Hotel, na Barra da Tijuca, na noite desta segunda-feira (10/04), foram premiados os melhores do Campeonato Carioca. Eleita pelos jornalistas que cobriram a competição, a seleção teve a maioria de jogadores do bicampeão Fluminense (cinco), além do técnico Fernando Diniz.

O vice-campeão Flamengo teve três jogadores eleitos, com o Volta Redonda (dois atletas) e o Vasco (um jogador) completando a seleção. O craque do Campeonato é tricolor: Germán Cano. O argentino também levou o troféu Roberto Dinamite pela artilharia do Carioca (16 gols).

A revelação foi Lelê, que se destacou pelo Voltaço, mas hoje figura no elenco do time das Laranjeiras. O melhor trio de arbitragem também foi premiado: Bruno Arleu de Araújo (melhor árbitro), Rodrigo Henrique Correa e Thiago Henrique Farinha (melhores assistentes).

Abaixo, veja como ficou a Seleção do Carioca:

Goleiro: Fábio (Fluminense)

Lateral-direito: Puma Rodríguez (Vasco)

Zagueiros: Fabrício Bruno (Flamengo) e Nino (Fluminense)

Lateral-esquerdo: Ayrton Lucas (Flamengo)

Meio-campistas: André (Fluminense), Luciano Naninho (Volta Redonda) e Arias (Fluminense)

Atacantes: Lelê (Volta Redonda), Pedro (Flamengo) e Cano (Fluminense)

Melhor treinador: Fernando Diniz

Foto: Fferj