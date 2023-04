Em nota encaminhada ao jornal Folha do Aço, a CSN Mineração negou ter recebido a autuação por poluição/degradação ambiental. A empresa afirma que não despejou sedimentos ou rejeitos no córrego Fazenda Velha, efluente do Rio das velhas.

“Na última semana, durante as obras de desassoreamento da estrutura denominada Ecológica 1, (que nunca recebeu rejeitos e é utilizada apenas para contenção de sedimentos e clarificação de água proveniente das estruturas à montante), em decorrência da retirada de sedimentos da própria estrutura e das fortes chuvas dos últimos dias, houve uma pontual elevação da cor aparente e da turbidez da água, o que foi imediatamente equacionado pela Companhia por meio de ações já reportadas ao órgão ambiental. Neste contexto, importante informar que a FEAM e a Polícia Militar Ambiental estiveram na terça-feira (11/4) no local, quando se contatou que a água se encontrava dentro dos parâmetros legais”.

A informação publicada na última edição do jornal, e amplamente divulgada pela imprensa, é de que as autoridades ambientais de Minas Gerais monitoram a qualidade da água do Rio das Velhas em um distrito de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que está turva e com coloração avermelhada, além de haver presença de peixes mortos.

A cor da água levantou suspeita de que possa ter presença de rejeitos de minério de ferro. A barragem responsável pela liberação dos sedimentos pertence à CSN, contudo, a empresa negou que a estrutura receba rejeitos de mineração.

Foto: reprodução CSN