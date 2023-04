Circula nas redes sociais uma postagem utilizando a identidade visual idêntica à oficial do site do jornal Folha do Aço com reportagem denunciado uma suposta fraude na contratação de médicos para atenderem na UPA da cidade de Valença, no Sul do Estado. A mesma postagem cita a participação do deputado estadual André Correa. A direção da Folha do Aço afirma se tratar de uma Fake News elaborada por criminosos. O caso será levado ao conhecimento das autoridades policiais para as devidas providências e identificação dos autores.