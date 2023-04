O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) esteve, no início desta semana, na capital federal em busca de investimentos para o Estado do Rio de Janeiro e, principalmente, para o Sul Fluminense. Na terça-feira (dia 25), segundo dia de compromissos em Brasília, o parlamentar esteve com o presidente em exercício Geraldo Alckmin; o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França; o deputado federal Eduardo Bandeira de Mello; e também com representante do Ministério da Educação.

A implantação do Aeroporto Regional do Sul Fluminense, no bairro Roma II, em Volta Redonda, foi pleiteada por Jari durante encontro com o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França.

“A construção do aeroporto é necessária para atender a demanda de passageiros dos municípios fluminenses, mineiros e paulistas próximos da nossa região, além de permitir o transporte de cargas. O Sul Fluminense é uma área de grande importância econômica no país, que tende a se desenvolver ainda mais com a implantação do aeroporto”, falou Jari, contando que o ministro afirmou que as empresas aéreas farão um estudo de viabilidade financeira para operar no Aeroporto Regional do Sul Fluminense.

Durante a conversa com o ministro Márcio França, o deputado também reforçou a necessidade de investimentos no Aeroporto Internacional Tom Jobim, antigo Galeão, por entender que o terminal é de suma importância para o Rio de Janeiro.

Na reunião com o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e o deputado federal Eduardo Bandeira de Mello, ambos do PSB (Partido Socialista Brasileiro), o deputado Jari reiterou os pedidos de investimentos para o estado e o Sul Fluminense feitos nestes dois dias que esteve em Brasília.

O parlamentar lembrou das solicitações ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), principalmente, sobre investimentos na manutenção da Rodovia do Contorno, em Volta Redonda, via que liga a BR-393 à Rodovia Presidente Dutra; reforçou a questão dos aeroportos, sempre com foco no desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro, da região Sul Fluminense; além de tratar sobre o fortalecimento do nosso PSB no estado.

Na conversa com Alckmin, Jari também abordou sobre o Rio Paraíba do Sul, que apesar de sua importância econômica e ambiental, vem sofrendo com uma série de impactos tais como poluição por lançamento de efluentes, desmatamento e erosão em suas margens, redução de sua vazão, dentre outros.

“Alckmin foi muito solícito às demandas e ao nosso estado”, afirmou Jari, agradecendo também ao “anfitrião” Bandeira de Mello, a quem sugeriu algumas emendas parlamentares em prol do Rio de Janeiro e região Sul Fluminense.

Novo Ensino Médio

O deputado Jari também esteve, na manhã de terça-feira (dia 25), com a coordenadora Geral de Estratégia da Educação Básica, Tereza Farias, da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação para conversar sobre o Novo Ensino Médio.

O objetivo do encontro foi saber da atual posição do ministério em relação ao Novo Ensino Médio para levar informações atualizadas para a audiência pública sobre o tema, que será realizada nesta quinta-feira (dia 27), 19h, no Instituto de Educação Manuel Marinho, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

“Esperamos toda comunidade escolar para debater sobre o Novo Ensino Médio”, convidou Jari, que propôs o evento à Comissão de Educação da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) da qual é membro.

Foto: divulgação