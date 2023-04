A produção industrial do Estado do Rio de Janeiro cresceu 1,1% em fevereiro, em relação a janeiro. O resultado ficou acima da média nacional, que recuou 0,2%, e de estados como São Paulo (-0,7%). Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) Regional divulgada nesta quarta-feira (dia 26) pelo IBGE.

“Esse crescimento é um sinal claro da recuperação do setor industrial no Estado do Rio, com aumento de produção e de empregos criados. É também resultado das ações e políticas públicas que temos adotado para atrair empresas, capacitar e qualificar nossa mão de obra e melhorar a qualidade de vida da população fluminense”, declarou o governador Cláudio Castro.

Na comparação anual (fevereiro de 2023 ante fevereiro de 2022), o resultado é ainda mais positivo (6,4%). No acumulado do ano (janeiro-fevereiro), a indústria do Rio cresceu 4,8%. A pesquisa realiza o levantamento de dados no universo de empresas formalmente constituídas e que tenham como principal fonte de receita a atividade industrial.

“A indústria fluminense tem dois importantes vetores de crescimento: o aumento da produção na cadeia de petróleo e gás e da atividade do segmento de construção civil, graças à execução de projetos de infraestrutura viabilizados pelo PactoRJ”, explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah.

Foto: Divulgação