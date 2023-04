Para melhorar o atendimento aos cidadãos, o Detran.RJ promoveu, nos últimos meses, uma série de simplificações nos acessos a seus serviços. Já é possível obter a segunda via da carteira de identidade de forma simplificada, pela internet, e também a segunda via e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O licenciamento anual de veículos também já é 100% digital.

“Com a digitalização, o Detran.RJ vem tornando alguns serviços essenciais muito mais rápidos e acessíveis aos usuários. Melhorar a qualidade do atendimento sempre é uma das nossas principais metas”, disse o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.

A seguir, veja como proceder para realizar cada um desses serviços de forma simplificada e virtual, sem precisar agendar atendimento nos postos do Detran.RJ:

1 – SEGUNDA VIA DA CNH

Desde outubro de 2022, a solicitação simplificada da segunda via de carteira de habilitação pode ser feita pelo Posto Digital Detran.RJ, no site do departamento (www.detran.rj.gov.br), eliminando a necessidade de o usuário agendar o atendimento presencial. O cidadão só precisa comparecer ao posto do Detran de sua escolha na hora de receber o novo documento.

Para que o pedido de segunda via possa ser feito pelo Posto Digital, o usuário não poderá fazer qualquer mudança de dados cadastrais em sua CNH. O sistema do Detran vai aproveitar a foto e os dados biométricos registrados no órgão. Se quiser fazer alteração de dados, o usuário vai precisar comparecer a um posto.

Para acessar o Posto Digital, no site do Detran, o usuário precisa ter cadastro no portal gov.br, do Governo Federal. Com o login e senha do gov.br, o usuário se conecta ao sistema do Detran para solicitar o documento, após o pagamento do Duda de segunda via (código 214-3).

2 – RENOVAÇÃO DA HABILITAÇÃO SIMPLIFICADA

Desde julho de 2022, os usuários podem requerer a renovação de sua CNH pelo Posto Digital, no site do Detran.RJ. A diferença é que, neste caso, eles só terão de comparecer aos postos, sem necessidade de agendamento, para tirar uma nova foto e fornecer as impressões digitais -e, depois, para pegar o documento.

O usuário poderá escolher qualquer unidade do Detran para fazer a fotografia e a biometria. O atendimento é por ordem de chegada. Pelo Posto Digital, o usuário receberá o endereço da cínica médica onde fará o exame de aptidão física e mental, ao mesmo tempo em que vai indicar a unidade do Detran.RJ onde quer pegar a sua nova CNH. Usando este serviço, o usuário fica desobrigado da necessidade de fazer agendamento prévio.

Só podem optar pela renovação simplificada os usuários que não quiserem fazer alteração de dados da carteira anterior, ou apenas incluir a informação de atividade remunerada. Qualquer alteração além desta exigirá o agendamento prévio do serviço em um posto do Detran.RJ.

3 – SEGUNDA VIA DO RG SIMPLIFICADA

Desde março de 2022, o Detran.RJ está simplificando o processo de solicitação de segundas vias de carteira de identidade. Quem teve carteiras impressas a partir de abril de 2019 poderá requerer a segunda via pelo site do Detran.RJ, sem necessidade de agendar atendimento nos postos. Com isso, o usuário precisará comparecer apenas uma vez ao Detran, ou seja, no dia em que for pegar o documento de identidade.

O novo método não permite a troca de dados biométricos e a mudança de estado civil. Há apenas a possibilidade de alteração de endereço ou telefone. Se a primeira via da carteira tiver sido impressa antes de abril de 2019, o usuário precisará ir ao posto. O serviço simplificado é realizado após o pagamento do Duda de segunda via (código 500-2) no Bradesco. No site, o usuário vai indicar o posto onde quer pegar a carteira.

3 – APLICATIVO IDENTIDADE DIGITAL RJ

Em 2021, o Detran.RJ lançou o app Identidade Digital RJ, passando a oferecer o RG no telefone celular, com validade em todo o território nacional. O aplicativo está disponível nas principais plataformas digitais – Android e IOS -, oferecendo mais praticidade para quem precisa usar o documento no dia a dia.

A Identidade Digital RJ também só está disponível para quem tem a carteira de identidade emitida a partir de abril de 2019. Esses documentos possuem um QR Code na parte interna para validação da versão digital.

4 – APLICATIVO POSTO DIGITAL DETRAN.RJ

Desde o mês passado, o Posto Digital Detran.RJ, um dos principais serviços lançados pelo Detran em seu processo de transformação digital, está disponível também pelo telefone celular. O aplicativo do Posto Digital pode ser baixado gratuitamente nas plataformas digitais Android e IOS, oferecendo ao usuário a possibilidade de solicitar pelo celular os serviços de habilitação mencionados acima, além de permitir a consulta de dados sobre o veículo e a pontuação de multas de trânsito, por exemplo.

Pelo Posto Digital, o usuário pode acessar sua carteira de habilitação digital, válida em todo o território nacional. Pode também baixar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV-e), como é chamado o documento de licenciamento anual. Outro serviço disponível é a transferência eletrônica da propriedade do automóvel, além da consulta aos débitos do veículo com IPVA e taxas.

O Posto Digital Detran.RJ também pode ser encontrado no site do Detran.RJ, num aba do menu principal, no alto da capa do site. Lembrando que para acessá-lo é preciso ter cadastro no portal gov.br.

5 – LICENCIAMENTO DIGITAL

Além dos serviços do Detran.RJ citados acima, vale ressaltar que o licenciamento anual de veículos atualmente é 100% digital. Basta pagar a Guia de Regularização de Taxas (GRT), obtida no site do Bradesco. Após a compensação, o usuário está apto a acessar o documento digital, chamado de CRLV-e, que pode ser impresso em papel A4. O documento é disponibilizado no Posto Digital do Detran.RJ (encontrado no site ou no aplicativo), e também no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) ou no portal da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Alguns motivos impedem que o documento de licenciamento anual seja gerado e se torne acessível para os usuários. Veículos a gás, por exemplo, precisam fazer vistoria do GNV. O veículo também não pode ter restrição administrativa ou judicial que impeça o licenciamento.

Foto: divulgação