Palestra

Com agenda intensa, o delegado Alexandre Saraiva ministra palestra nesta sexta-feira (dia 28), aos alunos do curso de Direito da UGB/Ferp. O tema será “Selva: madeireiros, garimpeiros e corruptos na Amazônia sem lei”. A palestra começa às 19h, no auditório do campus do bairro Aterrado.

I-best I

O delegado de Polícia Federal Alexandre Saraiva é um dos concorrentes na categoria Meio Ambiente no Prêmio iBest 2023, o maior do país no universo digital. Os melhores influenciadores em diversas iniciativas on-line, apontados pelo iBest, são escolhidos numa jornada de longa duração, de março a novembro, que envolve especialistas e público em geral.

I-best II

Até que os vencedores sejam conhecidos, são percorridas cinco fases. Em 2023, o Prêmio iBest conta com 105 categorias, 18 a mais do que a versão anterior, em 2022. Elas estão agrupadas em quatro segmentos: E-Commerce, Serviços Não-Financeiros, Serviços Financeiros e Conteúdo e um em Categoria Especial. Não há distribuição de prêmios monetários aos vencedores, apenas um certificado de reconhecimento do público e da Academia iBest por serem os melhores em suas categorias.

Receita azul

Uma paciente, idosa, que toma remédio controlado, foi à Unidade de Saúde do bairro Água Limpa e não conseguiu sair de lá, mais uma vez, com a receita que tanto necessitava. Acreditem, o posto não tinha a receita azul, necessária para a compra do medicamento.

Enquanto isso…

A Prefeitura segue firme na construção de um monumento ao Arigó, no bairro Fazendinha, ao custo de quase R$ 4 milhões.

Iluminação

Vários postes de iluminação do bairro Monte Castelos estão com suas luminárias queimadas.

Multa

Um morador do bairro Colina reclama que recebeu uma notificação de multa por estacionamento irregular. Não é a primeira vez que isso acontece, segundo ele. O contribuinte alega que no aviso consta que seu veículo estava estacionado “de forma irregular, em descumprimento com a lei”. Na opinião dele, teria outras formas de a Guarda Municipal o comunicar sobre a advertência. Por exemplo, com a colocação de um adesivo no veículo de multado. “Do jeito que procedem, fica a palavra deles contra a minha e situações de um mês atrás”, afirma.

Hidrômetros

A troca de hidrômetros em Volta Redonda vem gerando diversas reclamações de aumento absurdo nas contas d’água. Segundo o Saae-VR, o procedimento é padrão, pois depois de cinco anos o aparelho com o desgaste nas engrenagens começa a marcar a menos. Por lei, a autarquia tem a obrigação de realizar a troca no mesmo período.

Buracos

Apesar de um trecho da Rua Érica Berbet, na Vila Rica/Três Poços, ter recebido um “cala-boca”, moradores e quem usa a via para se deslocar entre Volta Redonda e Pinheiral continuam reclamando de inúmeros buracos na estrada. Aliás, são verdadeiras crateras, em alguns trechos.

Maracanã

Uma ação de improbidade administrativa contra o ex-governador Luiz Fernando Pezão, feita pelo Ministério Público, por troca de iluminação do Maracanã, foi julgada improcedente pelo juiz Daniel Calafate Brito, da 3ª Vara da Fazenda Pública. Os equipamentos foram instalados para a Copa do Mundo de 2014 e a realização dos Jogos Olímpicos de 2016.

Caindo

“Estão caindo uma a uma. Toda aquela espetacularização de ações na Justiça, que foi feita em cima de mim e da minha administração, está caindo uma a uma. Um monte de acusação em cima de indícios e delações, mas sem uma prova. Investigaram tudo e não acharam nada. Apesar de tudo o que passei, eu sempre confiei na Justiça. Estou muito feliz.”, afirmou o ex-governador, ao tomar conhecimento da decisão.

Indicada I

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) indicou Vanessa Rahal Canado como candidata ao cargo de membro do Conselho de Administração da empresa. O comunicado foi encaminhado terça-feira (dia 25) à Caixa Beneficente dos Empregados da Companhia Siderúrgica Nacional (CBS). A eleição dos membros do Conselho de Administração será deliberada por ocasião da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, nesta sexta (dia 28).

Indicada II

Em carta enviada à CSN, a CBS afirmou que, além de sua incontestável expertise de mais de 20 anos no mercado, a decisão de indicar Vanessa está fundamentada no alinhado de sua trajetória profissional com a missão e valores tanto da CBS quanto da CSN a exemplo da credibilidade, a transparência, a competitividade, a sustentabilidade e a excelência operacional.

Cotado

O secretário de Saúde de Resende, Jayme Neto, é um dos nomes especulados para concorrer à sucessão do prefeito Diogo Balieiro, nas eleições de outubro do próximo ano. Isso acontecerá, segundo comentário da política na região das Agulhas Negras, se Tande Vieira, o preferido de Balieiro, optar por seguir como deputado estadual.

Posse

A Diretoria, Conselho e Grande Conselho do Clube dos Funcionários darão posse na segunda-feira (dia 1º) ao presidente Gustavo Tramontin e ao vice-presidente e Expedito Aquino para o biênio 2023-2025. A solenidade acontece no Ginásio da PET, a partir das 9h30min.

Náutico

Por falar em entidade social, o Clube Náutico Recreativo Santa Cecília comemorou 75 anos de fundação na última quarta-feira (dia 26). Em nota, a atual diretoria agradeceu os associados e colaboradores pelo empenho de manter “vivo” o clube, conhecido como “carinho da cidade”. O texto lembra ainda os antigos diretores e, em especial, ao eterno presidente Antônio de Andrade.