Estão abertas as inscrições gratuitas para o Vestibular 2023.2 do UniFOA. Os interessados em cursar uma graduação presencial, no Centro Universitário de Volta Redonda, podem optar pela prova de redação online ou aproveitar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Para as duas opções, todo o processo seletivo é feito exclusivamente pelo site da instituição, pelo Portal do Candidato. Essa é uma oportunidade para quem deseja estudar em uma das melhores Instituições de Ensino Superior do Brasil, segundo avaliação do Ministério da Educação (MEC).

Pela décima vez consecutiva, o UniFOA se manteve com nota quatro no Índice Geral de Cursos (IGC), em uma escala de um a cinco, conforme divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no dia 28 de março deste ano.

As vagas disponíveis para ingresso no segundo semestre são para os cursos presenciais de:

– Administração

– Ciências Biológicas (bacharelado e licenciatura)

– Ciências Contábeis

– Design

– Direito

– Educação Física (Bacharelado)

– Educação Física (Licenciatura)

– Enfermagem

– Engenharias ABI (Área Básica de Ingresso): Civil, Produção, Elétrica e Mecânica

– Nutrição

– Odontologia

– Sistemas de Informação

Quem optar pelo Enem, serão aceitos os resultados das edições de 2015 a 2022 do exame e o prazo é até 17 de julho de 2023, às 21 horas. Já para os que escolherem redação online, o prazo é até 14 de julho de 2023, às 23 horas.