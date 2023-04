O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, e a vice-prefeita, Fátima Lima, anunciaram na manhã desta sexta-feira (dia 28) que um concurso público será realizado no município até o final de 2023. Já estão confirmadas vagas para a área da Educação e para a Guarda Municipal.

Rodrigo destacou a importância da realização desse processo seletivo, que permitirá o ingresso de mais pessoas no serviço público do município. “Até o final deste ano nós teremos concurso para o corpo da Guarda Municipal e da Educação. Nosso objetivo é que tenhamos um maior número de profissionais efetivos, valorizando as carreiras e o serviço público”, comentou.

Servidora pública da educação municipal há mais de 20 anos, a vice-prefeita Fátima Lima comentou que é de grande valia o ingresso de novos servidores através de concurso. “É uma excelente oportunidade para as pessoas que estão buscando recolocação profissional e procuram ingressar na carreira de servidor público municipal”.

O secretário de Educação de Barra Mansa, Marcus Barros, também é servidor público há muitos anos e comentou sobre essa forma de seleção. “É importante que as vagas sejam preenchidas por servidores concursados. A atual gestão municipal tem dado uma atenção especial a esse aspecto”, disse.

O secretário de Administração de Barra Mansa, Gabriel Resende, informou que estão sendo avaliadas demandas de outras secretarias do município para a abertura de mais vagas. Informações mais detalhadas, como cargos, número de vagas e banca organizadora serão divulgadas conforme o avanço do certame.