Dois homens foram detidos, na noite de sexta-feira (dia 5), após serem flagrados no interior da CSN, próximo a entrada do bairro Nossa Senhora das Graças, com uma sacola com cerca de 50 quilos de cabos de cobre.

Toda ação dos suspeitos foi gravada pelo sistema de monitoramento da empresa.

Eles foram contidos por seguranças patrimoniais, que acionaram a Polícia Militar, e encaminhados para a delegacia de polícia.

Foto: PM