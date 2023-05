Nos últimos sete meses, cerca de dez acidentes foram registrados na rodovia, que é alvo constante de discussões entre políticos e nas redes sociais. O tópico da vez, além das condições da pista, é o fator imprudência, o que também ocasiona acidentes.

“Passo por lá para ir para a faculdade e constantemente vejo carros ultrapassando caminhões pelo acostamento, próximo ao condomínio e ao ponto de ônibus. Desde que começaram as ações, percebi que houve redução dessas atitudes imprudentes, mas ainda acontece e coloca em risco a vida de todos nós”, disse o universitário Davy Menezes.

O professor de Educação Física, Romulo Nonato, também já presenciou situações em que motoristas quase causaram acidentes. “Realmente estão acontecendo muitas situações de imprudência ali naquele trecho, próximo aos prédios, muito motorista fazendo ultrapassagem pelo acostamento para cortar os caminhões. Já presenciei um ‘quase acidente’. Além disso, algumas vezes, os caminhoneiros dão passagem para pedestre, com motorista cortando pelo acostamento, o que pode gerar atropelamento”, contou.

Segundo o professor de Construção de Estradas e Pavimentação do curso de Engenharia Civil do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), educação no trânsito é imperativo, mas há outras medidas que podem ser implantadas em toda rodovia. “Para minorar os problemas, vejo como solução inicial a instalação de radares, devidamente sinalizados, e o rejuvenescimento do revestimento do pavimento”, explicou.

Um levantamento realizado em 2020 pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação revelou que a principal causa dos acidentes de trânsito no Brasil é a negligência dos motoristas. Nesta sexta-feira (dia 5), o DER-RJ inicia uma ação em suas redes sociais para conscientizar o motorista que trafega pelas rodovias estaduais sobre a direção segura.

Com o gancho “Maio Amarelo”, movimento nacional de conscientização de segurança no trânsito, os posts publicados ao longo do mês alertam os motoristas sobre os riscos de não seguir as regras nas rodovias. A campanha será encerrada na última semana deste mês, com a exibição de um vídeo com bons exemplos de motoristas, motociclistas, caminhoneiros e ciclistas. A prefeitura de Volta Redonda, por sua vez, não anunciou a realização de atividades de conscientização.

Poder público

A Rodovia foi tema recente de grandes debates do poder público, principalmente quanto à responsabilidade de manutenção do local. A prefeitura de Volta Redonda, na ocasião do acidente que matou três pessoas da mesma família, chegou a interditar o local. Após um período, decidiu reforçar a sinalização e disponibilizar viatura da Guarda Municipal.

Com a redução no número de acidentes, e a baixa das discussões, as ações foram reduzidas. No momento, apenas o deputado estadual Jari Oliveira (PSB) tem usado seu mandato para garantir a manutenção da pista.

Na terça-feira (dia 2), o parlamentar acompanhou os serviços de manutenção na Rodovia do Contorno. Máquinas começaram a operar no local para cumprir o contrato emergencial feito pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), no valor de R$ 2,7 milhões.

“O início imediato das obras emergenciais de manutenção na rodovia, me trouxe a certeza de que estou no caminho certo. Mas sigo cobrando uma solução definitiva para que a rodovia passe a ter um padrão equivalente às rodovias que ela interliga – BR-393 e Dutra. Estou buscando mais segurança para motoristas que trafegam pela Rodovia do Contorno, em Volta Redonda, e para os moradores dos condomínios construídos às margens da pista, que é uma prioridade dos meus mandatos no Legislativo. Iniciei essa luta ainda como vereador de Volta Redonda e, como deputado estadual, pude ampliar as minhas ações”, explicou o deputado.