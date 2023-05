Um motorista de 61 anos foi detido na noite do domingo (dia 7) por dirigir embriagado e colidir com uma moto, deixando um homem de 34 anos e uma jovem de 23 anos feridos. O incidente ocorreu na Rua Bartolomeu Bueno da Ribeira, na entrada do bairro Ilha Parque, em Volta Redonda.

As vítimas foram prontamente socorridas e encaminhadas ao Hospital São João Batista para receberem atendimento médico. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos pacientes.

Segundo informações da Polícia Militar, o motorista do carro apresentava sinais visíveis de embriaguez, o que foi confirmado pelo teste de bafômetro. O condutor foi conduzido à 93ª DP (Volta Redonda) e deverá responder por dirigir embriagado, crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

A ocorrência reforça a importância de conscientização e responsabilidade no trânsito, destacando os perigos da combinação entre álcool e direção. Dirigir sob efeito de substâncias alcoólicas não apenas coloca em risco a vida do condutor, mas também a de terceiros que compartilham as vias públicas.