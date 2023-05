Policiais militares, com base em informações passadas pelo Disque Denúncia, apreenderam 350 pinos de cocaína, na quinta-feira (dia 11), no bairro Boa Sorte, em Barra do Piraí. A droga seria de traficantes do Morro do Gama, ligados a facção Comando Vermelho, e que estavam sendo comercializados na região. Na ação, uma mulher de 31 anos foi detida.

As informações eram de que a mulher estaria guardando material entorpecente em sua residência para membros do Comando Vermelho, do Morro do Gama. Eles foram até local e, após informar à suspeita sobre a denúncia, entraram no quarto, onde estavam os entorpecentes.

Indagada sobre a procedência das drogas, ela alegou que armazenou os materiais após ter sido coagida por traficantes do CV.

Também foi apreendido no local um rádio Baofeng, um fone de rádio, 400 embalagens plásticas para sacolés, rolo de plástico de file e grampeador.

Diante dos fatos, os policiais procederam à 88º DP (Barra do Piraí) apresentando material para ser periciado. A mulher foi ouvida e liberada.

Foto: PM