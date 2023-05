Um acidente envolvendo duas carretas foi registrado na tarde desta segunda-feira (dia 15), na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. A colisão ocorreu por volta das 17h20, na altura do km 267 da pista sentido São Paulo.

Com a ocorrência, o tráfego está interrompido na via expressa, entre os quilômetros 265 e 267. No sentido contrário, em direção ao Rio, há registros de transito intenso devido à reflexos do acidente.

Segundo a CCR, concessionária que administra a rodovia, não há previsão de liberação. A Polícia Rodoviária Federal informou que estava a caminho do local para atender a ocorrência.

Até o momento, não há informações sobre vítimas. Esta notícia poderá ser atualizada em breve.

Foto: Reprodução