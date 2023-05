Representantes do Sindicato dos Engenheiros de Volta Redonda (Senge-VR) e do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense estiveram na gerência de Gente e Gestão e Diversidade e Inclusão da CSN, nesta segunda-feira (dia 15), em Volta Redonda, para entregar a pauta de reivindicações dos trabalhadores. A pauta foi aprovada de forma unificada entre os trabalhadores das unidades da CSN e, atendendo a solicitação da empresa, foram apresentados os itens de cada categoria. “Estivemos na empresa para entrega do documento e, mais uma vez, a CSN não aceitou, alegando que não receberá a pauta de forma unificada”, Sidnei Francisco, diretor do Senge.

Segundo Fernando Jogaib, presidente do Senge, esta é a quarta tentativa de entrega do documento. “A CSN diz que não recebeu a pauta, mas estamos tentando protocolar pela quarta vez. E, desta vez, ainda separamos as cláusulas de cada categoria, conforme a empresa solicitou em ofício encaminhado às entidades”, explicou Jogaib.

Para Edimar Miguel, o tempo está passando e a empresa demonstra, a cada dia, o descaso com os trabalhadores. “Mais uma vez a empresa mostra o descaso para com os trabalhadores, se recusando a protocolar nossa pauta de campanha salarial. Já enviamos por e-mail, correio (com registro de confirmação da entrega) e hoje houve a tentativa de entrega presencial, mas recusada. Os representantes da CSN pegaram o documento e, ao perceberem que se tratava da pauta, nos devolveram os papéis. É impressionante como a CSN nos trata. Simplesmente se recusa a protocolar a pauta como forma de pressionar os trabalhadores a aceitar uma negociação nos moldes do passado, enfiando “goela abaixo” dos trabalhadores a proposta que desejava, entretanto, isso mudou. Hoje o Sindicato é do trabalhador”, disse Edimar Miguel.

A data-base dos trabalhadores ligados à empresa se encerrou no dia 1º de maio e, para que as negociações aconteçam, foi prorrogada por 30 dias.

Recentemente, a CSN encaminhou ofício aos sindicatos solicitando que a pauta de reivindicações seja enviada separadamente para as negociações do acordo coletivo de 2023. Segundo a empresa “observada a base territorial de representatividade”.