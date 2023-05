A Polícia Federal apreendeu, nesta segunda-feira (dia 15), cerca de 130 medicamentos classificados como esteroides anabolizantes sem registro na ANVISA, na cidade do Rio de Janeiro. Entre as substâncias apreendidas, estão diversas ampolas de Trembolona, Stanozolol, Deca Durabolin, Dianabol, Durateston, Metandrostenolona e Boldenona, além de outros esteroides que também estão presentes na Lista C5 (Lista de Substâncias Anabolizantes) da Portaria SVS/MS n° 344/98. Os medicamentos que constam na referida lista estão sujeitos a controle especial no Brasil.

A ação foi realizada por policiais federais da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/RJ) e ocorreu nas proximidades da Zona da Leopoldina, Zona Norte do Rio.

As diligências seguem em curso, e os investigados poderão responder pelo crime de falsificação de produto terapêutico ou medicinal, previsto no art. 273, § 1º-B, do Código Penal. Se condenados, eles podem pegar pena de 10 a 15 anos de reclusão, além de multa.

Foto: Divulgação/PF