Policiais militares lotados no 28º BPM (Volta Redonda), com informações fornecidas pelo Disque Denúncia, apreenderam, na terça-feira (dia 16), na Vila Ursulino, em Barra Mansa, pinos de cocaína, maconha e material para endolação de drogas. Na ação, foram apreendidos três menores, sendo dois de 16 anos e um de 17, que estavam de posse dos entorpecentes.

Os agentes foram ao local verificar denúncia de que os suspeitos realizavam atividade típica de tráfico de drogas na garagem da casa e que estariam exibindo armas de fogo.

Foi realizado contato com proprietário do imóvel que de imediato autorizou a entrada no imóvel. Durante a abordagem foi encontrado em posse de dois dos menores a quantia de R$ 110,00, um celular Xaomi e R$ 5,00. Já com um terceiro a quantia de R$ 10,00 e 01 celular Motorola.

Após revista no imóvel foi localizado dentro do sofá da garagem 11 pinos de cocaína, 32 sacolés de maconha, balança de precisão, faca, etiquetas para endolação e R$ 125,00 em espécie.

Diante dos fatos, os menores e o material apreendido, foram encaminhados para 90ª DP (Barra Mansa), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. Os três permaneceram apreendidos no Fato Análogo ao Artigo 33 da lei 11.343/2006.

Foto: PM