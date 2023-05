Em uma operação realizada na terça-feira (dia 16), os policiais do setor de inteligência da 93ª DP (Volta Redonda) conseguiram desarticular um ponto de endolação de drogas localizado na Rua Cabo Frio, no bairro Siderlândia. A área é conhecida por ser dominada pela organização criminosa Comando Vermelho e ter como líder um traficante procurado pela justiça.

Após um intenso trabalho de investigação, coordenado pelos delegados Dr. Luiz Jorge Rodrigues da Silva e Dra. Ericka Júlio Batitucci, os agentes foram até o local indicado e cercaram a residência onde ocorria a atividade criminosa. A ação resultou na prisão em flagrante de quatro homens que estavam fracionando as drogas para a venda. Os detidos têm entre 21 e 28 anos.

Todos os suspeitos não resistiram à prisão e foram apresentados na delegacia. Durante a consulta aos registros policiais, verificou-se que um deles possuía mandado de prisão em aberto e outro estava evadido do sistema. A ação policial também resultou na apreensão de uma pistola calibre 9mm com a numeração raspada, além de 15 munições de calibre 9mm e 10 munições de calibre .40. Também foram encontrados um carregador para munição .45, quatro tijolos de maconha, mais de mil porções da mesma droga prontas para venda, mais de 400 pinos contendo cocaína, além de mais de 500 porções de crack. Um pedra de crack também foi apreendida, bem como três sacos plásticos contendo cerca de um quilo de um pó amarelado, ainda a ser analisado.

Além disso, foram encontrados no local produtos químicos utilizados para misturar as drogas, uma grande quantidade de pinos e papel para endolação, uma motocicleta e diversos outros bens que serão submetidos a perícia. A operação representa um importante golpe contra o tráfico de drogas na região, demonstrando o trabalho eficiente da Polícia Civil no combate ao crime organizado.

A Polícia Civil reitera seu compromisso com a segurança pública e destaca a importância do envolvimento da comunidade no fornecimento de informações que auxiliem no combate ao crime.

Foto: Divulgação