No “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”, o delegado titular da 88ª DP, Antonio Furtado, informou a segunda prisão por estupro em menos de 48 horas e reforçou a repressão a crimes desse tipo. Na quarta-feira (dia 17, policiais civis da unidade cumpriram mandado e prenderam um homem de 50 anos condenado por estupro de vulnerável, no Centro de Barra do Piraí. A ação contou com o apoio de agentes da Guarda Municipal.

Furtado explicou que o homem cometeu uma série de estupros contra a sua ex-enteada, na época com 10 anos de idade, obrigando a criança a manter relações sexuais com ele. Alguns abusos foram consumados na frente da irmã da vítima, também menor. Ambas eram ameaçadas de morte para que não contassem à mãe, que viveu com o preso por 15 anos, morando no bairro Maracanã.

Ao descobrir o abuso sofrido pela filha, a ex-companheira do preso afirmou que o denunciaria. Ela também foi ameaçada pelo homem que chegou a dizer que a mataria com uma faca e, em seguida, se mataria, para que as duas menores fossem encaminhadas a um abrigo. Furtado afirmou que não intimidada, a mãe denunciou os crimes, o que possibilitou a investigação e a posterior condenação do abusador a 16 anos e 4 meses de reclusão.

Outra prisão por estupro foi efetuada pelos policiais da 88ª DP na terça-feira (dia 16). Um mandado foi cumprido em desfavor de homem de 32 anos, também condenado. O crime foi cometido há mais de 10 anos contra uma adolescente com quem o preso mantinha um relacionamento.

“Em ambos os casos, os estupradores tentam apontar outras versões, desqualificando as narrativas das vítimas. Utilizam a ameaça para manter a impunidade e, por isso, denunciar é tão importante. Assim, podemos combater esses crimes com rigidez. Essas prisões são uma demonstração da repressão que estamos travando contra o abuso e exploração de crianças e adolescentes”, concluiu.

