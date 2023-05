Pinheiral completa 28 anos no dia 13 de junho e a Prefeitura de Pinheiral preparou mais uma vez uma programação diversificada. Abrindo os festejos, a tradicional corrida Rústica em sua XXIII edição, no dia 04 de junho. Entre os dias 10 e 13 de junho serão realizados nas Praças Brasil e Teixeira Campos, shows de artistas locais, além de várias inaugurações, eventos culturais e esportivos, celebrações religiosas e a 2ª Copa de Marcha, no Parque das Ruínas. O evento está sendo organizado pela Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo (SEMECULT). A entrada é gratuita.

Como atrações principais, shows da dupla sertaneja Marcos e Belutti, donos dos hits ‘Domingo de Manhã’ e dos novos lançamentos ‘Saudade Digitando’, que teve a participação do cantor João Gomes e ‘Ninguém Pode Saber’, na segunda-feira, dia 12 e do grupo de pagode, Bom Gosto, com as canções de sucesso como ‘Curtindo a Vida’, ‘Jeito Carinhoso’ e o novo single ‘Se Beber não Case’, na terça-feira, 13. Os shows serão a partir das 19 horas com o Sabadão do Rockxé, no dia 10, Domingão do Samba e da Black Music, no domingo,11, Especial Dia dos Namorados, na segunda-feira, 12 e o Parabéns, Pinheiral, na terça-feira, 13. O evento contará ainda com Santa Missa em Ação de Graças pelo aniversário da cidade e Marcha Para Jesus, com o cantor gospel, Jairo Bonfim e a participação do Ministério ‘Sarando a Terra Ferida’.

– Preparamos uma programação especial como a nossa população merece, afinal temos muito a comemorar, pois são inúmeras as conquistas da nossa querida Pinheiral nos últimos anos. Aproveito a oportunidade para convidar toda a população para prestigiar os eventos preparados com muito carinho para as famílias pinheiralenses – destacou o prefeito, Ednardo Barbosa.

De volta esse ano, o Festival de Prêmios da Apae, no domingo, 11, a partir das 14 horas, Dança dos Orixás, a partir das 17h30 e às 19 horas, Baile Charme da antiga/Black Music, também nas Praças Brasil e Teixeira Campos.

– É com uma programação bem eclética com shows que tem em sua formação músicos da cidade, mas também dando oportunidade para novos grupos, que vamos comemorar o aniversário da cidade, trazendo como diferencial este ano para a população curtir dois shows com músicos de destaque nacional, que são a dupla sertaneja Marcos e Belluti e o grupo de pagode Bom Gosto. Além disso, durante o dia em dois dias da festa (domingo e terça-feira) teremos na praça uma programação especial como a do Festival de Prêmios da Apae e a apresentação de agentes culturais como a Dança dos Orixás, a Black Music e as escolas como o projeto Educação na Praça. É uma programação voltada para todos os gostos e todas às famílias – ressaltou a secretária de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo, Aline Gouvêa.

Programação com pratas da casa

Com o objetivo de contemplar o maior número de artistas da cidade, esse ano farão parte das apresentações grupos e bandas como Interlig e Mistura Carioca, Simpatia, Ziriguidum, F-Samba, a estreante Acústico 147, Encontro “Sertanejo II Com as Patroas de Pinheiral” com as cantoras Rebeca Dias, Gisele Mendes e Márcia Gomes, apresentação de Ramon Santana e família e os Dj’s Xandi e Ratus e ainda vários cantores de ministérios da cidade, contemplando o público gospel.

2ª Copa de Marcha

Como parte da programação do aniversário de 28 anos de Pinheiral, no sábado, dia 10 de junho, a partir das 9h, a cidade sediará pela segunda vez a Copa Oficial de Marcha do Mangalarga Marchador, no histórico Parque das Ruínas (Rua Francisco Ribeiro de Abreu, nº 102, Centro), na antiga Fazenda São José dos Pinheiros. A Copa de Marcha consiste em um concurso de prova pública que tem por objetivo preservar e valorizar a marcha característica da raça dos cavalos e dar ao público a oportunidade de focar e visualizar a imagem do andamento característico e o definir uniforme entre criadores e técnicos.

Corrida Rústica

A tradicional corrida Rústica realizada anualmente no mês do aniversário da cidade será realizada esse ano no dia 04/06 e já conta com 400 atletas inscritos. A largada será a partir das 9h, na Praça Teixeira Campos. A maratona terá um percurso de 8 km e haverá premiação em dinheiro para os três primeiros colocados na categoria geral e atletas de pinheiral (masculino e feminino).

Confira a programação completa:

SÁBADO- 10/06 -SABADÃO DO “ROCKXÉ”

– Copa de Marcha-Abertura Oficial às 9h – Parque das Ruínas

– Inauguração da Sede da Secretaria de Educação – 10h30

– Show com Acústico 147 – 20h

– Show com a Banda Interlig – 23h

– Show com Mistura Carioca – 01h

– Intervalos com o DJ Ratus

DOMINGO 11/06 – DOMINGÃO DA MARCHA PARA JESUS, DO SAMBA E DA BLACK MUSIC

-Marcha para Jesus com show gospel com o cantor Jairo Bonfim e participação do Ministério Sarando a Terra Ferida – 08h

-Show com cantores evangélicos de ministérios da cidade – 08h

-Festival de prêmios da APAE- 14h

-Dança dos Orixás- 17H30/ Jongo -18h30

-Baile Charme da Antiga/ Black Music-19h

-Show com o Grupo Simpatia-22h

-Show com Grupo Ziriguidum – 01h

-Intervalos com DJ XANDI

SEGUNDA 12/06 – DIA DOS NAMORADOS

– Inauguração com entrega de obras: Praças Brasil e Teixeira Campos [Avenida Nilton Penna Botelho, Polo Industrial e Loteamento Novo – Parque Maíra, Nini Cambraia, Bulhões de Carvalho e diversas ruas] e apresentação especial de Ramon Santana e Família Santana – 10h

– Encontro Sertanejo II com as patroas de Pinheiral- 20h

-DJ Ratus- 22h

-Show principal com Marcos & Belutti- 00h

TERÇA 13/06 – PARABÉNS, PINHEIRAL!

-Missa em comemoração ao 28º aniversário da cidade (Igreja Matriz) -07h

-Juramento Junta Militar – 9h

-Inauguração da Secretaria de Saúde – Dr. Antônio Carlos Leite Franco – 10h30

-Projeto Educação na praça-13h

– Feira dos Artesãos-13h

– Premiação do XX Concurso de Poesia de Pinheiral – 16h

-Premiação Pessoas que fazem a diferença-17h

– Show com F-SAMBA-20h

– DJ Xandi – 23h

– Show com Bom Gosto- 00h