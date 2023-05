Em operação realizada pela Polícia Militar, nesta quinta-feira (dia 18), dois homens foram presos com 19 pedras de crack, um revólver 38 e quarto munições deflagradas no bairro Três Poços. A ação, que contou com um blindado, também aconteceu no bairro Santo Agostinho.

Os agentes retiraram colchões e pedaços de madeira incendiados no meio de uma rua para impedir a entrada da polícia. Os suspeitos e o material apreendido foram levados para a delegacia de Volta Redonda.

Durante a ação, junto com a Guarda Municipal, foram removidos para o pátio três motos e quatro carros com irregularidades. Foram aplicadas 19 multas de trânsito.

Segundo o 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), as operações vão continuar acontecendo por tempo indeterminado.

Foto: divulgação PM