O Clube dos Funcionários realiza entre os dias 25 e 28 de maio, o Torneio Body Prime ABC de Beach Tennis. O evento promete agitar a Arena Beach Sports, na PET – Praça de Esportes Tabajaras, em Volta Redonda/RJ, com diversas partidas e atrações musicais.

A competição reúne atletas das categorias simples A e B (feminina e masculina), bem como Duplas A, B, C, +40 e iniciante (feminina e masculina), além de duplas A, B e C (mista). As inscrições estão abertas e podem ser realizadas através da plataforma Letzplay. Os jogos serão transmitidos pelo Youtube no canal da TV Clube dos Funcionários, quinta e sexta-feira a partir das 18h, e sábado e domingo, a partir das 8h.

“Temos no Clube uma das melhores estruturas da região Sul Fluminense. A Arena Beach Sports, nosso mais novo complexo, com quatro quadras de areia para a prática esportiva, será palco de mais um grande torneio. Nossa expectativa é receber mais de 150 atletas nesta edição que, certamente, será um sucesso” comentou Gustavo Tramontin, presidente do Clube dos Funcionários.

O coordenador de esportes do Clube dos Funcionários, Fabrício Amaral, destacou o crescimento da modalidade no Brasil e os planos para o campeonato. “Nos últimos anos, o Beach Tennis foi o esporte que mais cresceu em número de praticantes no Brasil. Seguindo essa tendência, estamos preparando um torneio de alto nível para os participantes com direto a massagista, mesa de frutas, troféus para os campeões e vice-campeões, além de sorteio de brindes e churrasco de encerramento”, concluiu Fabrício.

Confira a programação musical do Torneio Body Prime ABC de Beach Tennis

· 25/05 – Música ao vivo com Tavinho – a partir das 19h

· 26/05 – Música ao vivo com Pub 77 – a partir das 19h

· 27/05 – Música ao vivo com Ranieri e Baile das Antigas com DJ Léo Villela – a partir das 15h

· 28/05 – Roda de Samba com Diogo Senna – a partir das 16h