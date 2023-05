A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (dia 19), a operação Cangaceiros, em conjunto com o Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ), para desarticular organização criminosa atuante no Norte Fluminense e voltada à prática de homicídios, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Na ação de hoje, cerca de 50 policiais federais cumprem nove mandados de prisão preventiva e nove mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara Única de Conceição de Macabu, nos municípios de Macaé e Conceição de Macabu. Ao todo, nove pessoas foram denunciadas pelo MPRJ, por meio da Promotoria de Justiça de Conceição de Macabu, em razão do crime de organização criminosa. Segundo balanço parcial da operação, sete dos nove mandados já foram cumpridos.

As investigações apontam que o grupo em questão é vinculado a uma facção criminosa que tem praticado diversos homicídios de integrantes de facções rivais, devido a disputa por domínio territorial.

O trabalho, desenvolvido pelo Grupo Especial de Investigações Sensíveis (GISE-FACÇÕES/RJ) em conjunto com a Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/RJ) e MPRJ, contou com a colaboração da Delegacia de Polícia Federal em Macaé.

Os bens apreendidos e demais documentos de interesse para a investigação serão encaminhados à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro para os procedimentos de praxe.

O nome da operação se deve ao fato de um dos chefes da organização criminosa investigada ser apelidado com a alcunha do principal líder do cangaço no Nordeste, no início do século XX.

Foto: Divulgação