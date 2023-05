Após adiar a reunião que aconteceria em 30 de março, representantes da empresa MRS Logística se encontraram com os vereadores de Barra Mansa para alinharem as necessidades urgentes do município em relação ao serviço prestado pela concessionária. Em pauta, a manutenção da área utilizada pela empresa, as falhas na sinalização, a velocidade que os trens transitam no município e, principalmente, as questões de segurança que resultam em acidentes na cidade. Somente nos últimos trinta dias foram registrados três acidentes envolvendo trens da MRS Logística, em Barra Mansa.

O presidente da Câmara, vereador Paulo Sandro (DC) destacou que a preocupação da Câmara é com as vidas da população, lembrando que em 2021 foi realizada reunião com a empresa e não houve atuação nas cobranças feitas.

“Vidas estão sendo ceifadas, pessoas tendo prejuízos com a perda de seus veículos abalroados por trens. Eu moro em um bairro cortado pela linha férrea, vivo de perto as consequências da passagem férrea aqui na cidade”, afirmou o parlamentar.

Paulo Sandro lembrou que em 2021, houve uma reunião com representantes da MRS, onde foram apresentadas cobranças sobre a falta de instalação das cancelas automáticas no centro da cidade e de manutenção das áreas usadas pela MRS, o aumento do fluxo de trens, e não tivemos solução. “Ainda fomos surpreendidos pelo aumento da velocidade dos trens e a ampliação das composições circulando. Queremos sair daqui com um compromisso da empresa e, caso continue esse descaso, vamos acionar todas as vias possíveis para impedir que essa matança continue”, pontuou.

Todos os vereadores presentes à reunião reivindicaram um plano de ação da MRS em relação à sinalização e segurança das vias férreas. O especialista em relação institucional da empresa Rodrigo Marcos explicou sobre o processo de acompanhamento de acidentes na linha férrea.

“Em 2023, até o momento, temos registrado um acidente com vítima fatal. Quando ocorre um acidente há o acompanhamento da Polícia Militar. E, caso seja necessário, chamamos a perícia e a composição fica parada aguardando. Existe uma comissão que avalia as causas do acidente, se houve falha do maquinista, se foi imprudência dos transeuntes. A ANTT acompanha todo acidente junto com a PM”, afirmou Rodrigo.

Quanto à velocidade das composições, os representantes da MRS informaram que atualmente é de 60 km/h, o que causou estranhamento em todos os presentes, por ser uma velocidade acima até da média permitida a veículos em alguns locais do município. O especialista da MRS explanou que o aumento da velocidade é solicitado pela empresa à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que estuda a viabilidade da mudança. O funcionário também explicou que o trem demora 1 km para frear totalmente, no caso de uma colisão, por exemplo.

O presidente da Câmara de Barra Mansa determinou à secretaria que tome providências para solicitar urgentemente a redução dessa velocidade, tendo em vista o aumento no número de acidentes em Barra Mansa. Rodrigo Marcos informou que a empresa tem metas de redução de acidentes e prazo para melhoria na sinalização no município.

“Até 29 de julho deste ano, a empresa tem que instalar a sinalização ativa tipo 5, maior nível de sinalização sonora e luminosa nas passagens de nível da Saint Gobain, da avenida Alberto Muttel, da rua Duque de Caxias e Saudade. Pode haver uma sincronização dos sinais de trânsito com as cancelas, caso seja solicitado pelo poder público. A sinalização segue todas as regras vigentes da ANTT e do Código Nacional de Trânsito”, informou o especialista, que enfatizou que os locais dessa substituição de cancela foram definidos quando houve a renovação da concessão, em 2019.

