O Detran.RJ realiza neste sábado (dia 20) um mutirão especial para serviços de habilitação em 21 postos da capital, da Região Metropolitana e do interior do Estado do Rio. Serão oferecidas, ao todo, 2.150 vagas para renovação da carteira de habilitação, emissão da segunda via da CNH, entre outros serviços.

Desde a tarde desta quinta-feira (dia 18), as vagas estão disponíveis para agendamento no site do Detran.RJ (www.detran.rj.gov.br). Lembrando que, para realizar os serviços de habilitação, o usuário precisa ter pago o Duda correspondente. O boleto pode ser obtido no site do Bradesco (www.bradesco.com.br).

O posto de Macaé, um dos participantes do mutirão deste sábado, foi reaberto nesta quinta-feira (dia 18), totalmente reformado. Nele funcionam, além de Habilitação, os setores de Identificação Civil e Ciretran. Na Habilitação, há a sala para aplicação de provas teóricas para os candidatos à primeira habilitação.

Postos de Habilitação participantes e os horários de atendimento em cada posto:



Aerotown (Barra) – Das 8h às 12h

West Shopping (Campo Grande) – Das 10h às 14h

Center Shopping – Das 8h às 12h

Itaboraí Plaza – Das 9h às 13h

Itaguaí Pátio Mix – Das 10h às 14h

Niterói Shopping – Das 9h às 13h

Guadalupe Shopping – Das 10h às 14h

Sulacap Shopping – Das 10h às 14h

Penha Shopping – Das 9h às 13h

Volta Redonda – Das 8h às 12h

Shopping Resende – Das 10h às 14h

Angra dos Reis – Das 8h às 12h

Belford Roxo Carrefour – Das 8h às 12h

Nova Iguaçu Shopping – Das 10h às 14h

Shopping Partage (São Gonçalo) -Das 10h às 14h

Cabo Frio – Das 8h às 12h

Macaé – Das 8h às 12h

Petrópolis Shopping – Das 8h às 12h

Vila Isabel Shopping – Das 10h às 14h

Rio das Ostras – Das 8h às 12h

Sede (Presidente Vargas) – Das 8h às 12h

Identificação civil

O Detran.RJ também realizará neste sábado (dia 20) um mutirão para serviços de Identificação Civil. Desta vez, serão 57 unidades em todo o Estado do Rio que disponibilizarão a primeira via e a segunda via do documento de identidade, além da emissão de carteirinha Seap. As vagas estão disponíveis para agendamento desde esta quarta-feira (dia 17), também pelo site do Detran.RJ (www.detran.rj.gov.br).



Eis os postos de Identificação Civil participantes e os horários de cada posto:



Shopping da Penha – 8h às 14h

Largo do Machado – 8h às 14h

Campo Grande – 8h às 14h

Gávea – 8h às 14h

Vaz Lobo – 8h às 14h

Shopping Iguatemi – 8h às 14h

Araruama – 8h às 14h

Arraial do Cabo – 8h às 14h

Barra Mansa – 8h às 14h

Bom Jardim- 8h às 14h

Campos dos Goytacazes – 8h às 14h

Conceição de Macabu – 8h às 14h

Guapimirim – 8h às 14h

Itaboraí – 8h às 14h

Itaperuna – 8h às 14h

Maricá – 8h às 14h

Niterói- 8h às 14h

Nova Friburgo – 8h às 14h

Nova Iguaçu– 8h às 14h

Paraty – 8h às 14h

Petrópolis – 8h às 14h

Queimados – 8h às 14h

Quissamã – 8h às 14h

Resende Shopping Mix – 8h às 14h

Rio das Ostras – 8h às 14h

São João de Meriti (Vilar dos Teles) – 8h às 14h

São Pedro da Aldeia – 8h às 14h

Saquarema – 8h às 14h

Tanguá – 8h às 14h

Ilha do Governador – 8h às 14h

Copacabana – 8h às 14h

São Gonçalo (Neves) – 8h às 14h

Mesquita II – 8h às 14h

Shopping Via Brasil – 8h às 14h

Campos dos Goytacazes (Shopping Estrada) – 8h às 14h

Shopping Jardim Guadalupe – 8h às 14h

Américas Shopping – 8h às 14h

Itaboraí Plaza – 8h às 14h

West Shopping – 10h às 16h

Campos dos Goytacazes (Guarus) – 10h às 16h

Shopping Partage – 8h às 14h

Angra dos Reis – 8h às 14h

Shopping Unapark – 8h às 14h

Niterói Shopping – 8h às 14h

Parque Shopping Sulacap – 8h às 14h

USD Três Rios – 8h às 14h

Shopping Aerotown – 8h às 14h

Sede (Centro do Rio) – 8h às 14h

Rocinha – 8h às 14h

Aperibé – 8h às 14h

Cardoso Moreira – 8h às 14h

Cordeiro – 8h às 14h

Itaocara- 8h às 14h

Paty do Alferes – 8h às 14h

Piraí – 8h às 14h

Santo Antônio de Pádua – 8h às 14h

Trajano de Moraes – 8h às 14h