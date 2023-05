A Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Unimed Volta Redonda – Unidade Litoral, em Angra dos Reis, está entre as melhores do país, segundo a Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) e a Epimed. O selo UTI Top performer é concedido aos hospitais que apresentam os melhores resultados clínicos, com boas práticas assistenciais para garantir a qualidade do cuidado dos pacientes de alta gravidade e complexidade. Foram avaliadas mais de 1800 unidades, e apenas 211 UTIs Gerais apresentaram desempenho de acordo com o mais alto selo de qualidade da AMIB.

Para o presidente da Unimed Volta Redonda, Dr. Vitório Moscon Puntel, o certificado é motivo de orgulho tanto para a cooperativa quanto para a cidade. Ele ainda relata que, desde que a Unimed Volta Redonda adquiriu a unidade em 2018, a cooperativa já realizou uma série de investimentos com o olhar voltado para as pessoas, como a ampliação da capacidade de atendimento de sua Unidade de Tratamento Intensivo em 50% e a renovação dos seus equipamentos, que conta com recursos tecnológicos para assistência adequada a pacientes críticos, tanto para pacientes clínicos e cirúrgicos.

“Desde que assumimos a gestão do hospital, guiados pelo nosso propósito de cuidar da saúde e bem-estar das pessoas, trabalhamos e investimos para melhorar cada vez mais a qualidade dos serviços. Já recebemos o selo UTI eficiente e, agora, o UTI Top Performer, que comprova que estamos no caminho certo, com investimentos que foram assertivos”, ressalta o presidente da cooperativa sobre a unidade que também possui o selo de Governança e Sustentabilidade, concedido pela Unimed do Brasil.

Além do hospital, a cooperativa desde que chegou ao município, inaugurou duas novas unidades, o Centro Cuidar Angra e o Centro Cuidar Laboratório. As unidades já realizaram mais de 205 mil atendimentos desde sua inauguração, oferecendo acesso às consultas médicas e exames.

O Hospital Unimed Volta Redonda – Unidade Litoral atende clientes Unimed, particular e outros convênios.

Foto: divulgação