Alunos de Medicina do Centro Universitário de Volta Redonda, em período de internato, poderão estagiar no Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) a partir de julho deste ano. A oportunidade surgiu graças a uma parceria firmada entre o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba (Cismepa), o UniFOA e o UNIFAA.

O convênio foi firmado na última sexta-feira (dia 19), durante uma reunião virtual em que o coordenador adjunto de Medicina do UniFOA, Luiz Antonio Neves, participou com o secretário executivo do Cismepa, Rodrigo Lages, e o coordenador de Medicina do UNIFAA, Rafael Moura.

Nesse encontro, foi definido que das 80 vagas disponíveis para estágio, aos dois centros universitários, 30 serão destinadas à Central de Regulação – onde as equipes são responsáveis por atender e gerenciar todas as ligações telefônicas do 192.

Já as outras 50 vagas serão para a Intervenção do Samu, em que os estudantes atuarão diretamente nas Unidades de Suporte – ambulâncias, no atendimento médico especializado de emergência para casos considerados mais graves.

Primeira vez nesse campo de estágio

O UniFOA e a outra instituição conveniada serão as responsáveis pela escala dos acadêmicos no programa de estágio. Eles participarão, sob supervisão, de situações reais, contribuindo para o aprimoramento de habilidades práticas, como explicou Luiz Antonio.

“Isso agrega mais valor à formação deles. Confronta o mundo real, com o que existe no dia a dia, na área de urgência e emergência. Eles já fazem isso dentro dos prontos-socorros, mas não tinham essa oportunidade, porque não existia esse campo de estágio, da área pré-hospitalar. A emergência antes de chegar ao hospital. E ela é feita tanto do ponto de vista de uma regulação, que é muito importante, e também no atendimento direto à vítima, daqueles que estarão dentro da ambulância”, analisou.

Para o presidente da FOA, Eduardo Prado, essa iniciativa trará benefícios significativos para todos os envolvidos, fortalecendo ainda mais a missão de formar médicos competentes e comprometidos com os atendimentos à população em toda a região.

“Essa oportunidade no campo de estágio do Samu será impactante no desenvolvimento dos futuros médicos, capacitando-os para enfrentar os desafios do sistema de saúde atual. Continuaremos investindo em iniciativas que proporcionem aos nossos estudantes uma formação completa e voltada para as necessidades reais da sociedade. E agradecemos aos profissionais do Samu por abrirem as portas para nossos futuros médicos”, ressaltou.

O secretário do Cismepa enfatizou que essa iniciativa será excelente para o desenvolvimento educacional e profissional, além de fornecer apoio adicional aos atendimentos diários do Samu.

“Todos os alunos serão supervisionados pelos profissionais que já compõem o Samu, na Central de Regulação e em suas respectivas bases descentralizadas nas cidades de Barra do Piraí, Barra Mansa, Piraí, Resende, Rio Claro, Valença e Volta Redonda”, explicou Rodrigo.