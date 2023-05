Agentes da Delegacia de Polícia Federal de Volta Redonda cumpriram três mandados de busca e apreensão na região durante a “Operação Não Seja Um Laranja 2” deflagrada nesta terça-feira (dia 30), em combate aos crimes envolvendo as fraudes bancárias em diversos estados do país.

As investigações visam apurar as fraudes bancárias eletrônicas ocorridas em detrimento de contas de vítimas da Caixa, vinculadas a beneficiários do município de Volta Redonda.

Durante as buscas realizadas nesta terça-feira, foram apreendidos diversos aparelhos celulares. Os investigados foram intimados a prestar declarações.

Ao todo, policiais federais e civis cumpriram 51 mandados de busca e apreensão, em 17 estados e no Distrito Federal, no contexto de investigações de pessoas que cederam contas pessoais para receber recursos oriundos de golpes e fraudes contra clientes bancários. A operação contou com o apoio da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e da Interpol por meio do Centro de Crimes Financeiros e Anticorrupção (IFCACC-Interpol).

Essa é mais uma operação de caráter nacional que visa coibir essa criminalidade, a exemplo da ação realizada em agosto de 2022, que teve 43 mandados de busca executados em 13 Estados e no Distrito Federal.

Foto: Divulgação/PF