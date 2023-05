Vem aí um super desafio para quem gosta de aventura e esporte radical: a Expedição Ipiabas – Maromba 2023, entre os dias 17 e 18 de junho. Trata-se da 5ª edição da maior trilha para veículos 4 x 4 em estrada de terra do interior do Estado do Rio de Janeiro. Ao todo, o percurso entre as duas localidades, de Barra do Piraí a Itatiaia, respectivamente, no Sul Fluminense, tem 100 km de extensão.

As inscrições já estão abertas e vão até o próximo dia 4, exclusivamente pelo site https://forms.gle/8GuWareZnmdLd4jd9 e custam R$ 100, com direito a uma camisa e um brinde. A largada será em Ipiabas, no dia 17, às 9h da manhã. No dia seguinte, no encerramento do evento, haverá uma noite de confraternização na Praça de Maromba.

A expedição será realizada pelas empresas Adventure Club e Adventure Jeep Didu. Organizadores do evento, o jornalista Marcus Modesto e o empresário Eduardo Carraca, o Didu, garantem que o que não falta ao longo do trajeto são atrativos naturais. A região percorrida equilibra a tranquilidade e o clima ameno com cachoeiras e poços, o cheiro de roça, mirantes, pousadas e restaurantes aconchegantes e repletos de comidas típicas.

“No dia 17 a saída de Ipiabas será as 9 horas e durante o percurso haverá um local reservado para almoço. Após a chegada em Maromba teremos um pernoite na Vila de Maromba, acompanhado de da confraternização”, adianta Didu.

Antigo reduto hippie dos anos de 1970, Maromba localiza-se numa área de preservação ambiental na Serra da Mantiqueira, a aproximadamente 1.200 metros de altitude, na divisa com o Parque Nacional de Itatiaia.



Para retornar a Ipiabas ou seguir para outros destinos, no dia 18, os participantes poderão escolher entre duas opções: por asfalto, via Vila Maringá, Serrinha e Penedo, ou, às 10 horas, por outra trilha, até Ipiabas. Não há um horário estimado de chegada.

Marcus Modesto lembra que nesta quinta edição, a intenção é manter o espirito de aventura, “mas com responsabilidade, regras de trânsito e as leis de trânsito”.

“É um passeio familiar, de amigos, seguro e divertido”, resume Modesto, destacando que maiores informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 99267-9524.

Foto: Divulgação