Uma colisão transversal entre um automóvel e uma motocicleta ocorrida na manhã desta sexta-feira (dia 02), na BR-393, deixou duas pessoas feridas, em Volta Redonda. O acidente foi registrado por volta das 9h40, na altura do km 283, próximo à entrada do bairro Santo Agostinho. As duas vítimas foram prontamente socorridas ao Hospital São João Batista (HSJB).

Segundo informações preliminares, o automóvel, um Siena, estaria atravessando a rodovia quando colidiu com a motocicleta, que seguia no sentido Volta Redonda. Os ocupantes do veículo, tanto o condutor quanto o passageiro, saíram ilesos do acidente. Já o condutor da motocicleta, de 24 anos, e a passageira, de 23, foram socorridos e encaminhados ao HSJB para receberem os devidos cuidados médicos.

Devido ao acidente, o trânsito na região ficou congestionado durante o período em que a pista esteve interditada. Após a realização da perícia no local, a pista foi liberada para o tráfego novamente às 12h30.

Foto: Divulgação/PRF