A Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria de Saúde, adquiriu, na última quinta-feira (dia 1°), uma van adaptada que passa a fazer parte da frota da Secretaria de Saúde que será utilizada no transporte de pacientes portadores de deficiência física, com baixa mobilidade que realizam tratamentos ou consultas em outras cidades e pacientes em geral. Esta é a quarta van adaptada que a cidade adquiriu de um total de 40 veículos disponíveis para a população. O veículo custou R$309.900,00, com recurso do governo do estado do Rio de Janeiro.

O prefeito Ednardo Barbosa, ressaltou a importância da van para a locomoção dos pacientes. “A chegada deste veículo é um acréscimo de qualidade e vai trazer mais acessibilidade para o serviço de transporte que já oferecemos aos nossos pacientes no município. Buscamos sempre o melhor para a nossa população e isso inclui transportá-los com dignidade, conforto e segurança”, disse o prefeito.

O secretário da pasta, Everton Alvim, destacou que a chegada do veículo vai fortalecer o atendimento principalmente por causa da demanda de pacientes em reabilitação no município. “Temos a certeza de que o veículo vai contribuir para atendermos com maior intensidade o transporte de pacientes para outras cidades. Os munícipes merecem ter atendimento de qualidade e adaptado para as necessidades de cada um”, destacou.

Foto: divulgação