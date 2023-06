Um acidente envolvendo um automóvel e uma caminhonete deixou uma pessoa ferida na tarde desta sexta-feira (dia 2), em Barra do Piraí. O fato ocorreu na altura do km 256 da BR-393, próximo ao bairro Belvedere. A vítima é o condutor do carro, de 55 anos. Ele foi socorrido e levado para o Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda.

Segundo informações preliminares, o acidente aconteceu quando o automóvel e a caminhonete trafegavam em sentidos opostos e colidiram frontalmente. A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada e prestou assistência aos envolvidos. O estado de saúde do condutor ferido é desconhecido até o momento.

Por outro lado, o motorista da caminhonete teve apenas pequenas escoriações e optou por permanecer no local, colaborando no levantamento de informações sobre as circunstâncias do acidente.

A ocorrência gerou um congestionamento temporário na região, mas o trânsito já flui normalmente, com desvio pelo trevo no sentido Barra do Piraí.

Foto: Divulgação/PRF