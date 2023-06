Quem não se lembra da personagem Dóris, interpretada pela atriz Regiane Alves, que maltratava seus avós em ‘Mulheres Apaixonadas’, novela que nesta semana voltou a ser reprisada pela Rede Globo? A triste realidade da violência contra os idosos transcende o mundo da ficção, e neste mês, quando se celebra o Junho Violeta, uma iniciativa busca conscientizar a população sobre a relevância do debate, que vai além da agressão física, abrangendo outras formas de violação, como negligência, abandono e golpes financeiros.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), até 2050, o número de idosos deve triplicar, passando dos atuais 400 milhões de pessoas para 1,2 bilhões ao nível mundial. Infelizmente, a entidade também afirma que pelo menos 142 milhões de pessoas com mais de 60 anos não têm suas necessidades básicas atendidas ao redor do globo.

No estado do Rio de Janeiro, os números divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) refletem uma realidade alarmante. Somente no ano passado, 4.908 idosos foram vítimas de ameaça em todo o estado.

Maior município do Sul do estado, Volta Redonda teve 93 casos registrados pela Polícia Civil. Na delegacia da vizinha Barra Mansa, foram outras 66 denúncias do tipo.

Estelionato e extorsão

Com relação ao estelionato, crime comumente praticado contra idosos, foram mais de 30 mil ocorrências contra esse grupo no estado do Rio, sendo 214 delas em Barra Mansa e outras 487 em Volta Redonda.

Dois idosos foram vítimas de extorsão em Volta Redonda, enquanto outros três sofreram o mesmo tipo de crime em Barra Mansa. Em âmbito estadual, o número de idosos vítimas de extorsão chegou a 334 em 2022.

Outros

Milhares de outros crimes cometidos contra pessoas idosas também foram registrados pelo ISP. A injúria atingiu 3.293 pessoas com mais de 60 anos em todo o estado, sendo 38 delas em Barra Mansa e 60 em Volta Redonda.

A violação de domicílio foi relatada 10 vezes em Volta Redonda e quatro em Barra Mansa. Além disso, dois idosos na Cidade do Aço foram expostos a perigo em relação à sua integridade física e saúde no ano passado.

Ainda em 2022, Barra Mansa registrou 27 casos de lesão corporal dolosa contra idosos, enquanto Volta Redonda teve 55 registros.

Conselho do Idoso

Diante de dados tão preocupantes, torna-se cada vez mais essencial promover uma cultura de respeito, cuidado e valorização dos idosos, garantindo que seus direitos sejam protegidos e que eles possam viver com dignidade. Neste contexto, o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de Volta Redonda possui um papel importante na promoção de medidas preventivas e protetivas para esse segmento populacional.

“A atuação principal consiste na articulação entre poder público e sociedade civil para o fortalecimento da Rede de Atendimento em Volta Redonda, considerando as necessidades das pessoas idosas. Para tanto, o trabalho conjunto com secretarias municipais, como a de Ação Comunitária (Smac), mostra-se fundamental para o enfrentamento a situações de violações de direitos, como as diversas manifestações de violência”, explica Geraldo Antônio Martins Vida, atual presidente do Conselho.

Geraldo lembra que o Conselho “se configura como um órgão consultivo, normativo, deliberativo e formador de políticas públicas junto ao poder municipal”.

Neste Junho Violeta, é imprescindível também que todos estejam atentos e engajados na luta contra a violência aos mais velhos e aptos a denunciar qualquer forma de agressão, negligência ou violação dos direitos dos idosos. Para Flávia Santos, secretária adjunta do Conselho, a conscientização sobre o combate à violência e outras violações de direitos contra a pessoa idosa deve ser uma ação contínua do órgão, por meio de campanhas, palestras, eventos, materiais informativos e, principalmente, divulgação dos serviços e entidades do município que atendem diretamente essa população.

“Promover conhecimento é uma forma de prevenção e a oferta de atendimento qualificado através das políticas públicas fundamentais garante mecanismos de proteção aos idosos. Volta Redonda possui uma Rede de Atendimento potente e comprometida, que visa diariamente concretizar o Estatuto da Pessoa Idosa. Nesse sentido, o CMDDPI/VR em parceria com a Prefeitura realizará ações alusivas sobre o Junho Violeta, para sensibilizar a sociedade de modo geral e orientar a população idosa sobre os seus direitos”, explicou.