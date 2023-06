A Polícia Federal prendeu, na sexta (dia 3), uma mulher transportando 7kg de cocaína, na BR-101, a rodovia Rio-Santos, em Angra dos Reis. Ela era passageira em um carro que prestava serviço de carona por aplicativo.

A PF informou que as investigações apontam que a mulher pegou a droga no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, e estaria levando para Paraty. A cocaína estava dividida em vários papelotes.

A mulher foi levada para a delegacia da PF, onde foi registrado um boletim de ocorrência. Em seguida, ela foi transferida para a Cadeia Pública de Volta Redonda.

Foto: divulgação