O Resende venceu o Nova Iguaçu por 3 a 1 na tarde deste sábado (dia 3) no estádio do Trabalhador, pela 5° rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Emerson Urso, Sendeski e Geovani marcaram os gols alvinegros. Lucas Rex anotou para os visitantes.

Com a vitória, o Gigante do Vale sobe para a 6° colocação, com cinco pontos, ficando a dois do G4 do grupo 6.

Na próxima rodada do Brasileiro, o Alvinegro visita o Real Noroeste, quarta-feira (dia 7), às 19h, no estádio José Olímpio da Rocha.

O jogo

O Resende iniciou a todo vapor e não demorou a abrir o placar. Emerson Urso finalizou da entrada da área, a bola bateu na mão do adversário e o árbitro marcou pênalti. O camisa 11 mesmo foi para a cobrança e abriu o marcador aos 12 minutos.

A pressão alvinegra seguiu e o segundo saiu logo em seguida. Igor Bolt cobrou escanteio pela direita e Sendeski desviou para ampliar a vantagem aos 14 minutos.

Os visitantes conseguiram diminuir a vantagem aos 32 minutos com Lucas Rex.

Diferente da primeira etapa, o segundo tempo foi mais equilibrado e com poucas chances de gol. Com a vantagem, o Resende mantinha a posse de bola e controlava o jogo. Já o Nova Iguaçu, tentava atacar, mas não conseguia sair da forte marcação alvinegra.

Mas antes do apito final, ainda teve tempo para um golaço de Geovani. Aos 41 minutos, o meia, que entrou no segundo tempo, arriscou da entrada da área e acertou o ângulo, dando números finais ao confronto: Resende 3×1 Nova Iguaçu.

Foto: André Moreira/Resende.