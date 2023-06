Na manhã deste sábado (dia 3), a Polícia Militar efetuou uma operação bem-sucedida em Barra do Piraí, resultando em uma das maiores apreensões de drogas deste ano na cidade. A ação ocorreu em uma casa desocupada localizada na Rua Onofrio Roque, no bairro Coimbra. No interior do imóvel, foram encontrados 1,2 mil pinos de cocaína, 800 tiras de maconha e 150 pedras de crack, todos acondicionados em um saco preto.

Apesar de não terem encontrado indivíduos no local, os policiais envolvidos na ação abriram um inquérito na delegacia da cidade, identificando três suspeitos como possíveis donos das drogas. As autoridades estão empenhadas em investigar a origem e o destino desses entorpecentes, bem como desmantelar qualquer associação criminosa envolvida no tráfico.

Todo o material apreendido foi apresentado na 88ª DP (Barra do Piraí). A Polícia Militar ressalta a importância da participação da população no combate ao tráfico de drogas, encorajando a denúncia de atividades suspeitas por meio do Disque-Denúncia ou outras formas de comunicação disponíveis.

Foto: Divulgação/PM