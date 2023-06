Em uma operação realizada na última sexta-feira (dia 2), agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperaram um carro com registro de apropriação indébita na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. A abordagem ocorreu por volta das 18h50, quando o veículo Fiat/Mobi, com placas de Belo Horizonte e ocupado por cinco pessoas, foi parado na altura do km 291.

Durante consulta aos sistemas disponíveis, os policiais constataram que o veículo pertencia a uma locadora e havia sido registrado como apropriação indébita. O condutor alegou ser o responsável pela locação, porém admitiu estar em débito com a empresa e se recusou a quitar os valores devidos, alegando juros abusivos.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada à 90ª DP (Barra Mansa) para o registro da recuperação do veículo e as medidas legais cabíveis. A apropriação indébita é um crime tipificado no artigo 168 do Código Penal Brasileiro, caracterizado pelo apoderamento de coisa alheia móvel sem o consentimento do proprietário. A pena para este tipo de crime varia entre um e quatro anos de detenção, além de multa.

Foto: Divulgação/PRF