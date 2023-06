Pinheiral completa 28 anos no dia 13 de junho e a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo (SEMECULT), preparou uma programação repleta de atrações que, assim como no ano passado, contempla artistas locais, agentes culturais e entidades que irão se apresentar durante a festividade, além dos shows com a dupla sertaneja Marcos e Belutti, grupo de pagode Bom Gosto e o cantor gospel, Jairo Bonfim com participação do Ministério Sarando a Terra Ferida. Serão quatro dias de festa, com entrada franca e atrações voltadas para toda a família.

Os artistas locais começam a se apresentar no sábado (dia 10), a partir das 20 horas, com show da estreante Acústico 147, em seguida, Banda Interlig e Mistura Carioca. No domingo (dia 11), a partir das 08 horas, Marcha para Jesus que é promovida pelo Conselho de Pastores de Pinheiral, com apresentação de cantores evangélicos de ministérios locais da cidade, como: Camilla Silva, Uellington Pires e Flaviane Bernardino, além do show com o cantor Jairo Bonfim, dono das canções de sucesso: “Sem Deus não dá” e “Tá chorando por quê?” e participação do ministério Sarando a Terra Ferida. Logo após, às 22h, o “Domingo será do Samba e da Black Music”, abrindo as apresentações noturnas, o grupo Simpatia Samba Show e em seguida, o grupo Ziriguidum finalizando a noite.

Na segunda (12/06), Dia dos Namorados, a partir das 10 horas da manhã, nas Praças Brasil e Teixeira Campos, Centro, apresentação especial de Ramon Santana e Família Santana, além do Encontro Sertanejo II com as patroas de Pinheiral (com as cantoras Rebeca Dias, Gisele Mendes e Márcia Gomes) e a noite será encerrada com o grande show com a dupla sertaneja Marcos & Belutti.

O dia do aniversário da cidade (dia 13) será iniciado com às 7h da manhã com a missa em comemoração pelo 28º aniversário de Pinheiral, na igreja Matriz, no Centro. Em seguida, “Parabéns, Pinheiral”, com o Juramento da Bandeira pela Junta Militar, às 09 horas, Centro. A partir das 20 horas, apresentação do grupo F-Samba e logo após, show com a grupo de pagode Bom Gosto, encerrando as programações em comemoração ao aniversário do município.

“A população tem direito à cultura , ao lazer e, nesse sentido, essa é mais uma festa preparada com todo carinho para comemorar os 28 anos de Pinheiral”, disse a secretária da pasta, Aline Gouvêa.

Foto: Divulgação