A Receita Federal e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro apreenderam nesta segunda (dia 5) cinco carregadores e uma pistola em remessas postais na Central dos Correios no Centro.

Os carregadores de pistola e carabina, além da pistola 9mm e seu respectivo carregador, foram encontrados em duas encomendas postais. A pistola vinha de Santa Catarina com destino a Maricá/RJ, enquanto os carregadores saíram do Paraná com destino a Colégio, na zona norte do RJ.

O trabalho foi realizado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES) e pela Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) da Polícia Civil/RJ.

É importante ressaltar que desde 1º de janeiro de 2023 o comércio de peças e acessórios de arma de fogo está suspenso, conforme determinação contida em Decreto Presidencial.

A Receita Federal inibe a prática de crimes que geram desemprego, sonegação de impostos e concorrência desleal à indústria e ao comércio regularmente instalado. Além disso, trabalha para garantir a segurança da sociedade no que diz respeito à proteção da vida.

Foto: divulgação