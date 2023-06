Uma noite de música e solidariedade está marcada para esta terça-feira, dia 6 de junho, no Teatro Gacemss, em Volta Redonda. O evento, intitulado “Tamo Junto Ciron”, reunirá diversos músicos da cidade em uma emocionante homenagem ao talentoso artista local Ciron Silva.

O espetáculo terá início às 19 horas e contará com a participação de renomados nomes da música da região. Além disso, o show será transmitido simultaneamente nos canais do Gacemss e da Secretaria Municipal de Cultura no YouTube, permitindo que um público ainda maior possa apreciar as apresentações.

A iniciativa é resultado de uma ação conjunta entre instituições e agentes culturais, que se uniram com o objetivo de apoiar Ciron Silva em seu tratamento de saúde. Toda a renda arrecadada com a venda dos ingressos, no valor único de R$ 25, será revertida para ajudar o músico, e as doações também poderão ser feitas pela internet.

Os ingressos estão à venda no site Sympla ou podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Gacemss, uma hora antes do início do show. A participação do público é essencial para fortalecer essa causa nobre e demonstrar o apoio àqueles que contribuem para a cultura da cidade.

A realização do evento é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura, o Gacemss e o Solaira Studios, reunindo forças para promover a solidariedade e celebrar a música local.

Diversos artistas já confirmaram presença e prometem emocionar o público com suas performances. Ranieri, Vera Cruz, Tininha, Resenha dos Palmares, Rosana Mazza, Adriano Lobão + Keven, Drica, Inácio, Joca, Julinho dos Palmares, Anderson, Ronaldinho, Serginho Brothers, Japão, Garra + Yolanda, Ed Zamboni, Figurotico, Silvinho e os Juremeiros são alguns dos talentos que se apresentarão nessa noite especial.

Foto: Divulgação