A cidade de Pinheiral está sendo representada pelo curta-metragem “Um café para chamar de seu” na 2ª edição do Festival de Cinema de Vassouras. O evento acontece entre os dias 16 e 24 de junho e tem como objetivo contribuir para a promoção artística, fomentar o turismo no Vale do Café, propor ações culturais e encontros entre os profissionais do setor.

O curta-metragem conta a história de Pinheiral desde a época que era uma fazenda de café até o lançamento do café Rei de Judá. O filme foi produzido com recursos próprios especialmente para o festival e classificado na seleção oficial na categoria ‘curta-metragem regional’. As responsáveis pela produção foram a proprietária do Café Rei de Judá, Jane Paulina, e sua mãe e co-produtora, Neide Paulina.

Para Jane Paulina, a experiência em participar do evento será uma forma de aprendizado para as novas gerações e futuras participações.

“Estamos muito felizes de contar um pouquinho da nossa história no Festival de Cinema de Vassouras pela grandiosidade do evento, e a seleção oficial se torna ainda mais especial por representar o município de Pinheiral no Vale do Café, o que é uma honra para nós. Passando o Festival de Cinema de Vassouras agendaremos sessões abertas ao público e convidados, para que todos tenham acesso”.

Foto: divulgação