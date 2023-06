Agentes da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperaram, nesta terça-feira (dia 6), um veículo com registro de apropriação indébita, que trafegava pela estrada Bulhões-Resende. Segundo a PRF, o Renault/Kwid, com placas de Belo Horizonte (MG), pertence a uma empresa de locação e possui um registro de apropriação indébita emitido em abril deste ano, no município do Rio de Janeiro.

O condutor, um homem de 49 anos, afirmou ter locado o veículo por um período de quatro anos. No entanto, ele admitiu que não vem pagando as mensalidades desde janeiro de 2023 e que está em negociação com a locadora.

Diante dos fatos constatados, a ocorrência foi encaminhada à 89ª DP (Resende) para o registro da recuperação do veículo e a realização dos demais procedimentos legais pertinentes ao caso.

Foto: Divulgação/PRF