O Resende vem de vitória na Série D do Campeonato Brasileiro, 3 a 1 sobre o Nova Iguaçu, está a dois jogos invictos na competição e quer manter a boa sequência para entrar no G4 do grupo 6. O Gigante do Vale ocupa a 6ª colocação da chave, com cinco pontos, e uma vitória diante do Real Noroeste nesta quarta-feira (dia 7), às 19h, no estádio José Olímpio da Rocha, pela 6ª rodada da competição, pode colocar o Alvinegro na zona de classificação para a próxima fase.

Para o técnico alvinegro, Eudes Pedro, o time está evoluindo muito bem e está preparado para realizar um bom jogo fora de casa.

“Foram duas vitórias seguidas (uma pela A2 do Campeonato Carioca e outra pelo Brasileiro) que deixaram a equipe mais confiante. Temos um jogo difícil pela frente, contra um adversário que também está na briga pela classificação, mas estamos no caminho certo, com jogadores qualificados tecnicamente e mais entrosados nesse processo de formação no coletivo”, afirmou o técnico.

O Resende está na 6ª colocação do grupo 6, com cinco pontos ganhos, a três do Santo André-SP, que abre o G4, com a mesma pontuação do Democrata de Governador Valadores-MG, que ocupa a terceira colocação com melhor saldo de gols. Na sequência vem o Athletic-MG, com nove pontos, e o Portuguesa-RJ, que lidera com 13 pontos.

Preparação

O Resende teve dois dias de preparação para enfrentar o Real Noroeste. O último treino antes do confronto foi realizado na manhã desta terça-feira, dia 6, no CT da Pelé Academia. Após o almoço, a delegação alvinegra seguiu para o Espírito Santo, onde ficará concentrada para a partida.

Foto: André Moreira/Resende.