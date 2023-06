O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Volta Redonda emitiu um comunicado nesta quarta-feira (dia 7), informando sobre a interrupção temporária no abastecimento de água em alguns bairros da cidade. A medida tem como objetivo garantir a manutenção e o bom funcionamento do sistema de distribuição de água nessas localidades.

De acordo com o comunicado divulgado pelo SAAE, os bairros afetados serão: Laranjal, Vila Santa Cecília, São João, Monte Castelo, São Geraldo e Colina. O serviço de manutenção ocorrerá nos dias 12 e 13 de junho e a interrupção no abastecimento deve iniciar às 6 horas do dia 13, com previsão de retorno até as 17 horas do mesmo dia.

Durante esse período, os moradores desses bairros deverão se preparar antecipadamente, armazenando água para as atividades essenciais do dia a dia.

Segundo o SAAE, a manutenção programada é necessária para garantir a qualidade do serviço prestado e para realizar melhorias no sistema de distribuição de água dessas regiões. O órgão pede a compreensão e colaboração da população afetada durante o período de interrupção e recomenda a economia de água nesse intervalo de tempo.