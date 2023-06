O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) é coautor de projeto de combate ao racismo nos estádios de futebol e também assinou a proposta que concede a Medalha Tiradentes, maior honraria do Parlamento Fluminense, para o jogador Vinícius Júnior. Ambos aprovados na sessão de terça-feira (dia 06) pela Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), colocando a Casa como pioneira da ação em todo país.

Vini Jr., que atua no clube espanhol Real Madrid e na Seleção Brasileira de Futebol, se tornou símbolo desta luta após sofrer sucessivos ataques racistas em partidas disputadas na Europa. “Tenho orgulho de fazer parte desta mobilização que uniu diversos deputados. Atitudes racistas devem ser punidas em qualquer ambiente. Porém, os ataques sofridos por Vini Jr. mostraram que os estádios de futebol merecem uma atenção especial pela aparente certeza de impunidade dos agressores”, disse Jari.

Ele ressaltou que o jogador, considerado um dos melhores atacantes do mundo, é um orgulho para o Brasil e, principalmente, para o Rio de Janeiro, onde começou a carreira de sucesso no Flamengo e tem importante trabalho social em sua cidade natal, São Gonçalo. “Por isso, merecedor da Medalha Tiradentes”, concluiu o deputado.

Jari presidiu o expediente inicial da sessão plenária que instituiu a Política Estadual “Vini Jr.” de Combate ao Racismo nos Estádios e nas Arenas Esportivas do Estado do Rio de Janeiro, que agora segue para aprovação do governador, e que também concedeu a Medalha Tiradentes para o jogador. E usou a tribuna da Casa para tratar de outros assuntos importantes como transporte público, meio ambiente e saneamento.

Transporte público

O parlamentar chamou a atenção para a precariedade do transporte público em todo estado e, principalmente, no Sul Fluminense. E ressaltou que desde o início do mandato está em contato permanente com o Detro-RJ (Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro), cobrando a ampliação da fiscalização do serviço prestado pelas empresas de ônibus que atendem a região.

“A minha luta por um transporte público de qualidade é antiga, vem desde os meus mandatos como vereador de Volta Redonda, onde o serviço ofertado não atende a população de forma satisfatória. Na época, propus uma ação civil pública, solicitando que seja implantado um novo sistema de transporte como solução definitiva para o problema. E, na última semana, questionei o Detro, que apesar do péssimo serviço prestado, autorizou aumento nas passagem dos ônibus intermunicipais no Sul Fluminense”, falou Jari.

Meio ambiente

Na semana em que é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 05 de junho (segunda-feira), o deputado também lembrou as ações em Volta Redonda. Ressaltando que reconhece a importância da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) para o município e toda região, Jari afirmou que a empresa não pode deixar de ter o compromisso com a saúde da população.

“Para isso, acionei, por diversas vezes, o Inea (Instituto Estadual do Meio Ambiente) para cobrar da CSN ações para minimizar a poluição atmosférica, sonora e hídrica. Exemplo disso, é que tenho acompanhado de perto as vistorias no pátio de escória da empresa, administrado pela empresa Harsco, no bairro Brasilândia, às margens do Rio Paraíba, em Volta Redonda”, contou o deputado que preside a Comissão de Saneamento Ambiental da Alerj.

Saneamento

Por fim, ele relatou aos deputados as ações da Comissão de Saneamento para tentar cessar ou, pelo menos diminuir, o número de reclamações sobre os serviços prestados pelas concessionárias que fazem a distribuição de água e recolhimento de esgoto em parte dos municípios do estado e bairros da capital carioca. Uma das principais reclamações é o aumento no valor da conta, provocado pelo aumento do volume de água medido pelos novos hidrômetros instalados pelas concessionárias.

“Em vista disso, na última semana, apresentei na Alerj um Projeto de Lei que obriga as concessionárias de água do estado a instalar hidrômetros comprados pelos consumidores. O objetivo do projeto é dar opção de escolha aos usuários e garantir a instalação por parte da empresa, desde que o hidrômetro seja certificado e o cliente apresente a nota fiscal da compra”, explicou.

O deputado lembrou que, na próxima segunda-feira, dia 12, leva o projeto “Deputado na Sua Cidade” para Pinheiral. O população do município, atendido pela Rio + Saneamento, tem apresentado muitas queixas do serviço. “Estarei conversando com os moradores sobre este e muitos outros assuntos durante toda manhã, na Avenida Nilton Penna Botelho, no bairro São Jorge.