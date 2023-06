O Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA tem sete professores participantes do X Programa de Formação de Professores 2023 STHEM Brasil. Composta por oito módulos, que segue até março de 2024, a proposta envolve atividades planejadas e desenvolvidas para proporcionar uma preparação completa e abrangente para os docentes.

Ao total, o programa conta com 166 horas de aprendizado, o que demonstra a seriedade e a profundidade do treinamento oferecido. Os professores André Vargas, Carolina Hartung Habibe, Clarisse Netto, Ítalo Pinto Rodrigues, Koffi Djima Amouzou, Lucimeire Cordeiro da Silva e Maria das Graças Lima, já iniciaram o curso de forma online. Os módulos 1 e 2, que abordam o tema “Desenho de Experiências de Aprendizagem baseadas em Neuroeducação”, tiveram início nos dias 25 e 26 de maio, com continuidade nos dias 15 e 16 de junho.

Os próximos módulos do programa abordarão uma variedade de temas relevantes para a educação atual. São eles: Inteligência Artificial no ensino híbrido: a tecnologia potencializa a aprendizagem; Curricularização da Extensão Universitária e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS); Planejamento Reverso; Competências Digitais e Aprendizagem; Consórcio STHEM Brasil & ASU: Uma Nova Visão Para Um Novo Normal.

Por último, no oitavo módulo, acontecerá o X Fórum de Inovação Acadêmica STHEM Brasil, previsto para acontecer entre final de março e abril de 2024. Cada participante deverá submeter um trabalho (artigo ou resumo expandido) com o objetivo de socializar e integrar as práticas inovadoras de ensino voltadas à sala de aula, à pesquisa e à extensão, realizadas pelos docentes nas IES.

A participação dos professores do UniFOA no Programa de Formação de Professores STHEM Brasil oferece uma oportunidade única de atualização e aprimoramento pedagógico, permitindo que eles se mantenham atualizados com as melhores práticas educacionais e promovam uma aprendizagem de qualidade para seus alunos. Além disso, ao compartilhar suas práticas inovadoras no fórum, eles contribuem para a disseminação do conhecimento e a melhoria contínua da educação no Brasil.

Sobre o STHEM

O CONSÓRCIO STHEM BRASIL é uma rede, criada em 21 de novembro de 2013, por meio da iniciativa de 11 IES, liderada pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Unidade Lorena (SP), com o apoio integral de LASPAU – afiliado a Universidade de Harvard.

Nasce com o objetivo de investir na formação de professores, fortalecer o engajamento e melhorar o aprendizado dos estudantes, por meio das tecnologias educacionais.

Tem como missão promover a inovação acadêmica por meio de uma rede de cooperação de Instituições de Ensino Superior, para formar professores e gestores capazes de lidar com os desafios da sociedade, visando sempre que o ensino seja centrado no aluno, buscando uma formação de profissionais mais qualificados e preparados para os desafios da sociedade atual.

Hoje, com 10 anos de atuação, reúne mais de 65 Instituições de Ensino Superior (IES), entre universidades, centros universitários, como o UniFOA, e faculdades, de diferentes estados brasileiros e uma em Portugal.

O Consórcio Sthem é a reunião voluntária de instituições, que tem por base a parceria em todas as decisões e ações realizadas, com o objetivo de investir na formação de professores, fortalecer o engajamento e melhorar o aprendizado dos estudantes, através da inovação.