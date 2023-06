Um acidente ocorrido na Rodovia Presidente Dutra deixou duas pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (dia 8), feriado de Corpus Christi. Segundo informações preliminares, o motorista de um carro de passeio teria perdido o controle da direção, fazendo com que o veículo capotasse, na altura de Volta Redonda. O acidente aconteceu no km 265 da pista sentido Rio.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas vítimas foram removidas para o hospital, porém ainda não há informações sobre a gravidade dos ferimentos e nem sobre o estado de saúde delas.

A pista no trecho do acidente ficou parcialmente interditada por volta das 6h, com trânsito fluindo apenas pela faixa da direita. As circunstâncias exatas do acidente ainda são desconhecidas. As equipes estão trabalhando para liberar a pista o mais rápido possível, especialmente em razão do grande fluxo de veículos esperado para o feriado. Porém, não há previsão de liberação total da via.

Atualizaremos esta matéria assim que novas informações forem divulgadas.